TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise başlamış oldu.