TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sevkiyatına ilişkin görüntülerini yayınladı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasından çıkan araçlar sahiplerine verilmek üzere sevkiyata başladı.
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Togg'un akıllı cihazları sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi.
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Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise başlamış oldu.
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