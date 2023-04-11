Togg listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu. Listede Türkiye'nin yerli otomobili Togg da yer aldı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.
Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.
Türkiye'de satılan elektrikli araba modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor.
Elektrikli araç satışları dörde katlandı
Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu.
Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.
Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'in aynı dönemine göre yüzde 40,6, dizel otomobil satışları da yüzde 75,2 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,4 geriledi.
En ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini listeledik. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri.
1. Leapmotor T03 - 749 bin TL
Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.
Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.
80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, şu anda ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobil konumunda.
2. Fiat 500e - 899 bin 900 TL
87KW motoruyla 320 km menzil sunan Fiat 500e, ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobillerden bir tanesi.