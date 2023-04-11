Togg listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Türkiye'de satılan elektrikli araba modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor.