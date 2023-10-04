Togg Sedan'ın yollara çıkacağı tarih resmen açıklandı
Türkiye'nin hem yerli hem de elektrikli otomobili Togg, SUV modelinin ardından şimdi de Sedan modeli ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un C segmenti binek modelinin yollara çıkacağı tarihi açıkladı.
Gazetecilere üretim hattını ve Togg Teknoloji Kampüsü’nü gezdiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yeni hedeflere ilişkin de önemli bilgiler verdi.
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Ekonomim’den Hakan Güldağ’ın aktardığına göre Togg yönetimi, bir grup gazeteciyle Gemlik fabrikasında bir araya geldi.
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Buna göre mevcut SUV modeli ile birlikte SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirten Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu.
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