Togg Sedan'ın yollara çıkacağı tarih resmen açıklandı

Buna göre mevcut SUV modeli ile birlikte SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirten Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu.