Togg T10F'nin merakla beklenen tüm özellikleri açıklandı
Türkiye'nin yerli ve milli otomoil markası Togg'un sedan modeli T10F'nin kataloğu yayımlandı. İşte Togg T10F'nin tüm özellikleri...
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, eylül ayı içinde tanıtılıp satışa sunulacak. Doğuştan elektrikli sedan modelin tüm teknik ve tasarım özellikleri resmi katalogla birlikte gün yüzüne çıktı.
Togg T10F’in kataloğunda; aracın boyutları, motor seçenekleri, jant büyüklükleri ve iç mekan renk alternatifleri ayrıntılı olarak yer aldı. Böylece modelin satış öncesi tüm detayları kesinleşmiş oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre T10F, modern çizgileri, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımlarıyla sınıfında dikkat çekecek.
Togg'un yayımladığı T10F kataloğu şu şekilde:
786 km'ye varan WLTP şehir içi menzili ve 623 km WLTP karma menziliyle T10F, sıra dışı tasarımı, göz alıcı konforu ve akıllı teknolojileri bir araya getirerek sizi de hayatın ritmini yakalamaya davet ediyor.