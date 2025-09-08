Togg T10F'nin merakla beklenen tüm özellikleri açıklandı

Togg'un yayımladığı T10F kataloğu şu şekilde:

786 km'ye varan WLTP şehir içi menzili ve 623 km WLTP karma menziliyle T10F, sıra dışı tasarımı, göz alıcı konforu ve akıllı teknolojileri bir araya getirerek sizi de hayatın ritmini yakalamaya davet ediyor.