Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta

Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için yıl sonu fırsatlarını ekim ayı itibarıyla başlattı.