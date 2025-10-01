Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta
Türkiye’nin yerli otomobili Togg'un T10X modelinin ardından T10F modeli de satışa çıkarken, Togg yıl sonu kampanyasını erkene çekti ve 3 ayrı finansman modeliyle Togg 2025 yıl sonu kampanyasını başlattı.
Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için yıl sonu fırsatlarını ekim ayı itibarıyla başlattı.
Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye varan kredi imkanları sunuluyor.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X ve T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar için finansman desteğinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.
Bu kapsamda yıl sonu fırsatlarını erkenden başlatan Togg, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara cazip seçenekler sunuyor.