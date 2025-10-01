  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve Togg T10X 0 faizle satışta

Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta

Türkiye’nin yerli otomobili Togg'un T10X modelinin ardından T10F modeli de satışa çıkarken, Togg yıl sonu kampanyasını erkene çekti ve 3 ayrı finansman modeliyle Togg 2025 yıl sonu kampanyasını başlattı.

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta - Resim: 1

Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için yıl sonu fırsatlarını ekim ayı itibarıyla başlattı.

1 / 23
Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta - Resim: 2

Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye varan kredi imkanları sunuluyor.

2 / 23
Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta - Resim: 3

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X ve T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar için finansman desteğinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

3 / 23
Togg yıl sonu kampanyasını erken başlattı: Togg T10F ve T10X'ler 0 faizle satışta - Resim: 4

Bu kapsamda yıl sonu fırsatlarını erkenden başlatan Togg, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara cazip seçenekler sunuyor. 

4 / 23