Togg'a Bursa'dan kardeş geldi: Karşınızda Amperino

Pandemi döneminde araştırmalara başladıklarını ve nihayetinde 2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven "Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim. Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu. Projeyi, Saloni ve Erhun'un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık. Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular. Bir mühendislik ekibi kurmaya başladık. Kıbrıs'ta daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada tasarım, şase ve batarya ile yazılım konularında lider üç mühendise teklif götürdük. Arkadaşlarımız ikna olup projeye inandılar. Böylece ilk çekirdek kadroyu kurmuş olduk. Kıbrıs'ta onların ürettikleri araçlar 50'şer bin kilometreleri geçti. Bu üç lider mühendisimiz, sonra aynı zamanda projenin hissedarı da oldular. Şu an 35 arkadaşımız var. Şu an kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Aracın bütün teknolojileri, A'dan Z'ye bize ait. Aspilsan, 2023 yılı Haziran'ında bizim kullanacağımız pili de üretecek. O da olursa tamamen batarya da yerli olacak. Türkiye'de ilk defa bataryada soğutma teknolojisi kullanılacak. Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye'de ilk defa üretildi. Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul'da savunma sanayine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun Ar-Ge'si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız" dedi.