Togg'a Bursa'dan kardeş geldi: Karşınızda Amperino
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi Amperino'nun yeni tasarımı dikkat çekti.
Türkiye, Gemlik'te üretilmeye başlanan ilk yerli ve milli otomobil Togg'u konuşurken, İnegöl'de yürütülen elektrikli otomobil projesi Amperino tatlı bir heyecana sebep oldu. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven tarafından paylaşıldı.
Amperino'nun 150 kilometre yol gidip, kullanıcısına park sorunu da yaşatmayacağına dikkat çeken Yakup Canseven; seri üretimine 2025 yılında başlanacak otomobili A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerin kullanabileceğini söyledi. Amperino heyeti Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret edip projenin son aşamasını aktardılar. Bakan Varank da her yerli ve milli projede olduğu gibi Amperino'ya destek vereceklerini bildirdi.
İnegöl'de faaliyet gösteren Saloni Mobilya, Erhun Mobilya Ekipmanları, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik güçlerini birleştirerek geçtiğimiz yıl kamuoyuna elektrikli araç projesi Amperino'yu duyurmuştu. 2023 sonunda aracın ilk prototipi çıkarılıp, tip testi alındıktan sonra 3 kişilik aracın seri üretimine 2025'te başlanacak. Şehir içi kullanıma uygun olacak Amperino'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, projenin nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve hedeflerini anlattı.
Pandemi döneminde araştırmalara başladıklarını ve nihayetinde 2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven "Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim. Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu. Projeyi, Saloni ve Erhun'un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık. Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular. Bir mühendislik ekibi kurmaya başladık. Kıbrıs'ta daha önce de elektrikli otomobil sektöründe faaliyette bulunan yerli bir firmada tasarım, şase ve batarya ile yazılım konularında lider üç mühendise teklif götürdük. Arkadaşlarımız ikna olup projeye inandılar. Böylece ilk çekirdek kadroyu kurmuş olduk. Kıbrıs'ta onların ürettikleri araçlar 50'şer bin kilometreleri geçti. Bu üç lider mühendisimiz, sonra aynı zamanda projenin hissedarı da oldular. Şu an 35 arkadaşımız var. Şu an kendi teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz. Aracın bütün teknolojileri, A'dan Z'ye bize ait. Aspilsan, 2023 yılı Haziran'ında bizim kullanacağımız pili de üretecek. O da olursa tamamen batarya da yerli olacak. Türkiye'de ilk defa bataryada soğutma teknolojisi kullanılacak. Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye'de ilk defa üretildi. Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul'da savunma sanayine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun Ar-Ge'si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız" dedi.