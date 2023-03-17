Togg'a büyük talep! Sipariş sayısı açıklandı
Yerli otomobil Togg'a talep giderek artıyor. 24 saat dolmadan sipariş sayısının 17 bini aştığı açıklandı.
2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.
Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.
Sipariş veren kişi sayısı 17 bini aştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en düşük baz modelin fiyatının 953 bin lira olarak açıklandığı Togg'un T10X modeli için ilk günden sipariş veren kişi sayısının 17 bini aştığını aktardı.