Togg'a Çinli rakip: BYD ATTO 3 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı
Çinli elektrikli otomobil devi BYD, (Build Your Dreams) Türkiye pazarına giriş yaptı. BYD, eylül ayında gerçekleştirdiği marka tanıtımının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı. BYD ATTO 3'ün fiyatı da belli oldu.
BYD açıklamasına göre, BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has üstün teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkati çekiyor.
BYD ATTO 3, ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger'in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın "Ejderha Yüzü" olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. Kendine özgü akıcı çizgileriyle bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3, her açıdan farklı olmayı başarıyor. Arka tasarımda ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları, daha fazla şıklık ve görünürlük katıyor.
Elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekran
BYD ATTO 3, dış tasarımı kadar iç tasarımıyla da farklı olduğunu ilk bakışta hissettiriyor. Teknolojik ve şık detaylara sahip geniş iç hacmi ile dikkati çeken otomobilin kabini spor ve müzik temalarından ilham alınarak tasarlandı.
Kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlar, otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katıyor. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor.