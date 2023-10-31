Togg'a Çinli rakip: BYD ATTO 3 iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı

BYD açıklamasına göre, BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has üstün teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkati çekiyor.