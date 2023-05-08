Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı

Yoğun kalabalıkta saatlerce TOGG'u görmek için bekleyen Murat Albayrak isimli vatandaş, otomobil gelene kadar bekleyeceğini belirterek, "Kanımız kaynıyor, gururluyuz, mutluyuz, seviniyoruz çünkü ülkemizin ilk yerli otomobili. Bu daha başlangıç onu da belirteyim. Buradaki herkes TOGG'u bekliyor. Büyük bir zevkle, aşkla, heyecanla, mutlulukla, gururla TOGG'umuzu bekliyoruz. Rabbim bu mutluluğumuzu, bu birliğimizi daim eylesin. İnşallah hep birlikte daha diri, daha güçlü olacağız. Şimdilik dünyaya hükmetmeye TOGG ile başladık. Dünyaya hükmetmeye Bayburt Saat Kulesi Meydanı'ndan başladık diyebiliriz. Yaklaşık 1 buçuk saattir bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz, akşam da olsa bekleyeceğiz. TOGG'umuzu Bayburt sokaklarında göreceğiz inşallah" dedi.