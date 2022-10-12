Togg'a rakip! KIA Niro EV fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor

Otomobil devi Kia yeni SUV model aracı Niro EV elektrikli otomobili Türkiye piyasasına soktu. TOGG'a rakip cinsten olan Niro EV özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı. İşte KIA Niro EV elektrikli otomobil ile ilgili tüm detaylar...