Togg'a rakip! KIA Niro EV fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor
Otomobil devi Kia yeni SUV model aracı Niro EV elektrikli otomobili Türkiye'de satışa sundu. İşte KIA Niro EV fiyatı ve özellikleri...
Otomobil devi Kia yeni SUV model aracı Niro EV elektrikli otomobili Türkiye piyasasına soktu. TOGG'a rakip cinsten olan Niro EV özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı. İşte KIA Niro EV elektrikli otomobil ile ilgili tüm detaylar...
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Kia C segmenti SUV Niro'nun tamamen elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.
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İşte elektrikli Niro'nun merakla beklenen özellikleri ve fiyatı
460 km menzile sahip C-SUV sınıfında yer alan aracın Türkiye fiyatı 1 milyon 470 bin TL'den başlıyor.
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Prestige donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli crossover'da 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor
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