Togg'a rekor talep! Sipariş sayısı belli oldu

"Türkiye'nin otomobili Türkiye'nin tümü tarafından sahipleniliyor" diyen Bakan Kacır, "Otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu. Yeni markanın bir Türk markasının doğmasına ilişkin bir iddia gerçekçi değildir olsa olsa bir hayaldir gibi görüşleri maalesef hep birlikte duyduk. Ama sayın Cumhurbaşkanımız iddiasının arkasında durdu ve nihayetinde bir özel sektör projesi olarak, kamunun desteği ile de yollara çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.