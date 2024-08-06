Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak

Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek mobilitenin geleceğini inşa eden Togg, her geçen gün büyüyen T10X ekosisteminde yeni bir ödül programını hayata geçirdi. ‘Birlikte Kazan’ adı verilen program hem mevcut T10X sahiplerine hem de T10X satın almak isteyen yeni kullanıcılara aynı anda kazandıran bir yapıya sahip. ‘Birlikte Kazan’ programında, T10X sahibi bir kullanıcı ile cihazı satın alması için referans olduğu yeni kullanıcı 10’ar bin TL değerinde ödül paranın sahibi oluyor. Her iki kullanıcı da Trumore e-Cüzdan'larına tanımlanan ödül parayı Trumore ekosistemi içinde şarj, market, kozmetik ve tatil gibi farklı ihtiyaçlarında kullanabiliyor. Kullanıcılar kazandıkları ödül parayı Trumore uygulamasındaki Trugo, THY Holidays, Migros, Turkcell Pasaj, Boyner, Hopi, Gratis, Togg duvar tipi şarj ünitesi gibi farklı marka ve ürünlerde değerlendirebiliyor.