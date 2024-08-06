Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X kullanıcıları ile T10X satın almak isteyen yeni kullanıcılara aynı anda kazandıran "Birlikte Kazan" adlı bir ödül programı başlattı.
Türkiye’de açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturma hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg, T10X kullanıcıları ile T10X satın almak isteyen yeni kullanıcılara aynı anda kazandıran bir ödül programı başlattı. ‘Birlikte Kazan’ adı verilen program kapsamında, T10X sahibi bir kullanıcı ile cihazı satın alması için referans olduğu yeni kullanıcı 10’ar bin TL değerinde ödül paranın sahibi oluyor. T10X kullanıcıları Trumore e-Cüzdan'larına tanımlanan ödül parayı, yine Trumore’da yer alan Mağaza’da ihtiyaçlarına göre istediği gibi kullanabiliyor.
Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek mobilitenin geleceğini inşa eden Togg, her geçen gün büyüyen T10X ekosisteminde yeni bir ödül programını hayata geçirdi. ‘Birlikte Kazan’ adı verilen program hem mevcut T10X sahiplerine hem de T10X satın almak isteyen yeni kullanıcılara aynı anda kazandıran bir yapıya sahip. ‘Birlikte Kazan’ programında, T10X sahibi bir kullanıcı ile cihazı satın alması için referans olduğu yeni kullanıcı 10’ar bin TL değerinde ödül paranın sahibi oluyor. Her iki kullanıcı da Trumore e-Cüzdan'larına tanımlanan ödül parayı Trumore ekosistemi içinde şarj, market, kozmetik ve tatil gibi farklı ihtiyaçlarında kullanabiliyor. Kullanıcılar kazandıkları ödül parayı Trumore uygulamasındaki Trugo, THY Holidays, Migros, Turkcell Pasaj, Boyner, Hopi, Gratis, Togg duvar tipi şarj ünitesi gibi farklı marka ve ürünlerde değerlendirebiliyor.
Programa katılmak isteyen kullanıcıların Trumore’da ‘Fazlası’ başlığında yer alan referans kodunu cihazı satın alacak yakınıyla paylaşması yeterli oluyor. Yeni kullanıcının da bu referans kodunu ön sipariş aşamasında referans ekranına girmesi gerekiyor. Satın alma işlemiyle birlikte her iki kullanıcı da ödül parayı kazanıyor. T10X teslimatından sonraki 10 iş günü içinde Trumore e-Cüzdan'lara aktarılan ödül para, Trumore’da özgürce kullanılıyor. Ödül programı başlamadan önce ön sipariş veren kullanıcılar da tescil sürecinden önce referans kodlarını Togg Care ekibine ileterek, ödül para kazanma fırsatını yakalıyor.
Kazanılmış ödül paraları nakde dönüştürmek veya başkasına devretmek mümkün olmuyor. Bir referans kodu sadece bir T10X siparişinde kullanılabiliyor.