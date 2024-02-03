Togg'dan daha iddialı: Bir yerli elektrikli otomobil daha geliyor
Samsun merkezli teknoloji şirketi Reeder, elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu. Yerli elektrikli otomobilin yüzde 80 yerlilik oranına sahip olacağı açıklandı.
Yerli teknoloji şirketi Reeder, elektrikli otomobil pazarına gireceğini duyurdu. Türkiye'nin ilk yüzde 80'i yerli elektrikli otomobili için çalışmalara başlayan Reeder, Togg'dan daha yüksek yerlilik oranına sahip olmayı hedefliyor.
REEDER ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEK
Türkiye'de ilk olarak e-kitap okuyucu getirerek pazarda adından söz ettiren Reeder, yıllar içerisinde tabletten akıllı telefona, televizyondan giyilebilir teknoloji ürünlerinde kadar birçok ürünü kullanıcıyla buluşturdu. Son olarak Reeder, elektrikli otomobil projesini duyurdu.
TARİH VERİLDİ
Reeder tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ilk elektrikli araç prototipi hakkında detaylar verildi. Samsun’da bulunan tesislerde geliştirilen aracın, 30 Ağustos 2024’te banttan indirileceği belirtildi.
YÜZDE 80 YERLİLİK VURGUSU
Elektrikli aracın en dikkat çeken noktası ise yüzde 80 yerlilik oldu. Şirket, üreteceği elektrikli otomobilin yüzde 80 yerlilik oranına sahip olacağını söyledi. Buna göre, Reeder'ın elektrikli otomobili Togg'dan daha yüksek yerlilik oranına sahip olacak.