Togg'dan daha iddialı: Bir yerli elektrikli otomobil daha geliyor

YÜZDE 80 YERLİLİK VURGUSU

Elektrikli aracın en dikkat çeken noktası ise yüzde 80 yerlilik oldu. Şirket, üreteceği elektrikli otomobilin yüzde 80 yerlilik oranına sahip olacağını söyledi. Buna göre, Reeder'ın elektrikli otomobili Togg'dan daha yüksek yerlilik oranına sahip olacak.