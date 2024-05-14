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Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Almanya satışları için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg'un Almanya'da satışa çıkacağı tarihi açıkladıl.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

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Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı - Resim: 2

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için "Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz" diyen Bakan Kacır "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı" açıklamasını yaptı.

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Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı - Resim: 3

Togg'un 2025 yılı başında Almanya'da satışa çıkacağını vurgulayan Kacır, Togg ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü.

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Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı - Resim: 4

"Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri."

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