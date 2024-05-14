Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için "Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz" diyen Bakan Kacır "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı" açıklamasını yaptı.