Togg'un Almanya satışları için tarih açıklandı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Almanya satışları için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg'un Almanya'da satışa çıkacağı tarihi açıkladıl.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için "Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz" diyen Bakan Kacır "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı" açıklamasını yaptı.
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Togg'un 2025 yılı başında Almanya'da satışa çıkacağını vurgulayan Kacır, Togg ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü.
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"Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri."
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