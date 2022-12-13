TOGG'un Avrupa pazarına açılacağı tarih belli oldu

"2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."