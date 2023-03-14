TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu
Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. TOGG'un standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Sipariş tarihi ve en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu
Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.
16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Türkiye'nin gururu yerli otomobilimiz Togg'un T10X modeli 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Togg, ‘T10X’ adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.
TOGG'dan yapılan açıklamada "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi.