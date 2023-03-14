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TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. TOGG'un standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Sipariş tarihi ve en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu

TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu - Resim: 1

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

 

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TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu - Resim: 2

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Türkiye'nin gururu yerli otomobilimiz Togg'un T10X modeli 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

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TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu - Resim: 3

Togg, ‘T10X’ adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.

 

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TOGG'un fiyatıyla birlikte en çok merak edilen ayrıntı da belli oldu - Resim: 4

TOGG'dan  yapılan açıklamada "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi. 

 

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