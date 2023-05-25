Togg'un ikinci el fiyatı pes dedirtti

TOGG FİYATLARI

"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzil​li versiyonu 953 bin TL'den satışa çıktı. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise ​1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise ​1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.