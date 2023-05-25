Togg'un ikinci el fiyatı pes dedirtti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslimatları devam ederken bir vatandaş aracını teslim alır almaz satışa çıkardı. İkinci el Togg'un fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi.
Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg, kura çekiminin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Aracını teslim alan bir vatandaş Togg'u ilana koydu.
Resmi satış fiyatı 953 bin liradan başlayan Togg, ilan sitelerinde 3 milyon 500 ila 4 milyon lira arasında satışa çıkarıldı.
TOGG FİYATLARI
"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satışa çıktı. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.
TOGG'UN ÖZELLİKERİ
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).