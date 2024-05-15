Togg'un sedan modelinin içinden ilk görüntü: Erdoğan direksiyona geçti

“Küresel teknoloji markamız Togg’un yeni modeli T10F’i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye’de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi. Büyük ilgi gördü. Planımız, yeni modelimiz T10F’i 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de, sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözü yerine getirmek adına çıktığımız bu yolda bize güvenen, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu başarı milletimizin başarısıdır.“