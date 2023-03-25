TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi
Yerli otomobil Togg için fabrikadan gelen yeni görüntülerle büyük bir müjde de paylaşıldı. Başvuru sahiplerine çekilişle teslim edilecek olan TOGG T10X modeli adedi 12 binden 20 bine çıkarıldı... Çekiliş tarihi ise 1 gün ertelendi...
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'dan yapılan açıklamada 12 bin olan teslim edilecek araç adedinin 20 bine çıkarıldığı belirtildi. Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğu belirtilen açıklamada, çekiliş tarihinin bir gün ileri alınarak 29 Mart olduğu aktarıldı.
Togg, mart ayı sonunda kullanıcılarla buluşacak Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.
Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısında artışa gitti. T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi. Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapanacak.
Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.