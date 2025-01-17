Toog 2025 yılının ilk kampanyasını duyurdu: Sıfır faizli kredi müjdesi

TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?



Togg T10X modelinin fiyatları şöyle;

V1 RWD Standart Menzil versiyon 1 milyon 440 bin TL,

V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 680 bin TL'

2 RWD Uzun Menzil versiyonunu 1 milyon 830 bin TL