Toog 2025 yılının ilk kampanyasını duyurdu: Sıfır faizli kredi müjdesi
Togg 2025 yılının ilk kampanyasını duyurdu. Togg T10X sahibi olmak isteyenlere anlaşmalı bankalar üzerinden sıfır faizli kredi sunuluyor. İşte Togg fiyat listesi ve kredi kampanyasının detayları...
Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X için yılın ilk kampanyası açıklandı. Togg sahibi olmak isteyen vatandaşlar İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2 farklı araç kampanyasına başvurabilecek. İşte Togg T10X fiyatı ve kredinin ayrıntılar...
SIFIR FAZİLİ KREDİ
Togg T10X almak isteyenler, sıfır faizle finansman avantajından faydalanabiliyor. %0 faizle, 500 bin TL krediyle, 12 ay vadeli araç sahibi olma imkanı bulunurken, 650 bin TL kredi seçeneğinde ise %0,99 faiz oranı uygulanıyor.
TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?
Togg T10X modelinin fiyatları şöyle;
V1 RWD Standart Menzil versiyon 1 milyon 440 bin TL,
V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1 milyon 680 bin TL'
2 RWD Uzun Menzil versiyonunu 1 milyon 830 bin TL
TOGG OPSİYON FİYATLARI