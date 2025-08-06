Toplu ulaşımda bir devir değişiyor: OTOKAR'ın sürücüsüz otonom minibüsü testleri geçti

Otonom e-Centro’nun TÜV Rheinland'ın ZalaZONE'da bulunan ana test pistinde değerlendirilen ve başarılı olan ilk Türk otonom aracı olmasından gurur duyduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta; "Bu önemli gelişme Otokar'ın otonom sürüş teknolojilerindeki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Otonom e-Centro, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de önemli bir adım. Geleceğin akıllı şehirlerinde güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşımın öncüsü olacak" dedi.