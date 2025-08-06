Toplu ulaşımda bir devir değişiyor: OTOKAR'ın sürücüsüz otonom minibüsü testleri geçti
Otokar'ın tamamen kendi mühendislik ve yazılım gücüyle geliştirdiği Otonom e-Centro, Macaristan'da TÜV Rheinland tarafından gerçekleştirilen kapsamlı testleri başarıyla tamamladı.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği otonom sürüş teknolojisi, TÜV Rheinland'ın ekipleri tarafından titizlikle test edildi. Çarpışma önleme, acil frenleme, farklı tipte kavşak geçişleri, sollama ve kaçınma manevraları, belirlenmiş duraklarda durma ve ayrılma, yayalarla etkileşim, trafikteki diğer kullanıcıların ani manevralarına tepki gibi kritik senaryoları içeren testlerde Otonom e-Centro başarılı bir performans sergiledi.
Otokar e-Centro ayrıca viraj alma, şeritte kalma, keskin dönüş, trafik kurallarına uyum, gece ve düşük ışık koşullarında obje tanıma gibi yanal ve dikey kontrol testlerini de başarıyla geçti. TÜV Rheinland saha test ekibi, Otonom e-Centro’yu 5 gün boyunca Macaristan’da halka açık yollarda, gerçek trafik koşullarında 2 farklı güzergahta test ederek günlük kullanım için dayanıklılığını ve güvenilirliğini kanıtladı. Otokar Otonom e-Centro, yapılan testler sonucunda TÜV Rheinland tarafından test edilen ilk Türk aracı oldu.
Otonom e-Centro’nun TÜV Rheinland'ın ZalaZONE'da bulunan ana test pistinde değerlendirilen ve başarılı olan ilk Türk otonom aracı olmasından gurur duyduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar Mühendislik Grup Direktörü Erdal Usta; "Bu önemli gelişme Otokar'ın otonom sürüş teknolojilerindeki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Otonom e-Centro, sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de önemli bir adım. Geleceğin akıllı şehirlerinde güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşımın öncüsü olacak" dedi.
Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olan e-CENTRO, gelecekte tamamen sürücüye ihtiyaç duymadan çalışabilme kabiliyetine sahip. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor.