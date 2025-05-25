Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü
Toyota, ilk kez 2022 yılında tanıtılan ve kısa zamanda oldukça popüler bir model haline gelen Corolla Cross Hybrid’in yenilenen makyajlı versiyonunu tanıttı.
Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan ürün gamını daha da güçlendirecek.
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Çok yönlü kullanımı ile öne çıkan bu model, yüksek pratikliği ve Toyota’nın beşinci nesil hibrit sisteminin yanı sıra ileri teknolojiler ve Toyota T-Mate güvenlik fonksiyonlarıyla da birleşiyor.
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Yeni Corolla Cross Hybrid, Toyota 5. nesil hibrit sistemi de dahil olmak üzere ileri teknolojiler ve Toyota T-Mate güvenlik fonksiyonlarına kavuştu.
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Yenilenen ön bölümde dikkat çeken petekli ön panjur, şık ve sofistike bir tasarım ortaya koyarken aynı zamanda motora giden hava akışını da artırıyor.
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