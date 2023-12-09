Toyota'nın yeni elektriklileri Urban SUV ve Sport Crossover ortaya çıktı
Elektrikli ve hibrit otomotiv sektörünün önderi Toyota henüz konsept olan yeni elektrikli araçları Urban SUV ve Sport Crossover'i ortaya çıkardı. Toyota hem Urban SUV hem de Sport Crossover için seri üretime hazırlanıyor...
Toyota, rekabette geride kaldığı elektrikli otomobil pazarında arayı kapatmak istiyor. Elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli modelini, Avrupa'da 2026 yılına kadar sunmayı hedefleyen marka, bu stratejinin bir parçası olarak Urban SUV ve Sport Crossover konseptlerini tanıttı.
Seri üretim versiyonunun 2024 yılında tanıtılması planlanan Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’daki elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. B-SUV segmentinde yer alan Urban SUV, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip.
Seri üretim versiyonunun 2024 yılında tanıtılması planlanan Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’daki elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. B-SUV segmentinde yer alan Urban SUV, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip.
Toyota’nın örtüsünü kaldırdığı bir diğer elektrikli konsept otomobil olan Sport Crossover ise 2025’te üretilerek ürün gamına katılacak. Markanın elektrikli araç ürün gamı içerisinde bir tasarım ikonu haline geleceği iddia edilen konsept, şık aerodinamik siluetiyle dikkat çekiyor.