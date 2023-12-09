Toyota'nın yeni elektriklileri Urban SUV ve Sport Crossover ortaya çıktı

Toyota, rekabette geride kaldığı elektrikli otomobil pazarında arayı kapatmak istiyor. Elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli modelini, Avrupa'da 2026 yılına kadar sunmayı hedefleyen marka, bu stratejinin bir parçası olarak Urban SUV ve Sport Crossover konseptlerini tanıttı.