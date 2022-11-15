Trafikte bir dönemin sonu! Trafikteki araçlarda kriter değişti
Elektrikli araçların gündemi iyiden iyiye meşgul ettiği bugünlerde ticari araçların geleceği de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.
HABER3COM // Mercedes gibi markaların yanı sıra birçok Alman ve Amerikan üreticinin ticari araç tarafında da başarılı modelleri seri üretim bantlarından bir bir indirmesi, ticarilerin satış sonrası hizmetlerde yaşayacağı değişimin de sinyallerini veriyor.
Uzun menzil ve dayanıklılığın ticari kullanımda büyük önem arz ettiğini ifade eden Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar ve Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Elektrikle çalışan hafif ticariler ve ağır ticari araçlar, dizel modellerin yerini alırken aynı zamanda otomobil tarafındaki teknolojilerin daha hızlı gelişmesine de katkıda bulunacak. Elektrikli ticarilerin artışı satış sonrası hizmetlerde oto servislerinin, yedek parça şirketlerinin ve şarj istasyonu altyapısının dönüşmesini zaruri kılacaktır. Sektör temsilcileri olarak şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.” dedi.
Elektriklileşme süreci ticari araç tarafında da teknolojik atılımların hızlanmasına ön ayak oluyor.
Gerek şehir içi taşımacılıkta, gerekse şehirler ve ülkeler arası lojistikte ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan hafif ve ağır ticari araçlar, uzun menzil ihtiyaçları sebebiyle halen içten yanmalı dizel motorların hakimiyetinde; ancak her geçen gün ilk kez tanıtılan elektrikli ticariler tıpkı otomobiller gibi yeni bir dönüşüm ve değişimin sinyallerini veriyor.