Trafikte bir dönemin sonu! Trafikteki araçlarda kriter değişti

Gerek şehir içi taşımacılıkta, gerekse şehirler ve ülkeler arası lojistikte ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan hafif ve ağır ticari araçlar, uzun menzil ihtiyaçları sebebiyle halen içten yanmalı dizel motorların hakimiyetinde; ancak her geçen gün ilk kez tanıtılan elektrikli ticariler tıpkı otomobiller gibi yeni bir dönüşüm ve değişimin sinyallerini veriyor.