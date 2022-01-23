Trafikte bu aracı gören dönüp bir daha bakıyor

Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek, "Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor. Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum" diye konuştu.