Trafikte onu gören durduruyor: 110 bin TL harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi

“Tam anlamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor”

“Zaten bu aracın şasisi de askeri cip olarak üretilmişti. Parçaları temin edildikten sonra yapımı bir ay kadar sürdü” diyen Adnan Aydın, “Bu biraz masraflı oldu ve yaklaşık 110 bin TL para harcandı. Yapım aşamasında iken 140 bin lira teklif edildi ama satmadık. Çünkü bu aracın zevkini almayı istiyoruz. Her gören askeriyeden aldığımızı sanıyor. Bunlar arazili ve çamur takviyeli olduğu için çok dikkat çekiyor. Motor ve karbüratör aksamı da tamamen askeriye için üretilen parçalarıdır. Tamamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor, yazın tentesi açık kullanılıyor” şeklinde konuştu.