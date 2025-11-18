Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Cezanın nereden geldiğini anlayamayacaksınız!
Antalya'da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, aynı anda tüm şeritlerdeki araçları görüntüleyip, plakalarını okuyarak ihlalleri direkt sisteme geçiyor.
Antalya'da trafik birimleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yerli imkanlarla üretilen yeni nesil hız ihlal tespit sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Tripot ya da devriye aracına entegre edilebilen radar cihazı, yapay zeka desteğiyle 4 şeritteki tüm araçların hızını anlık ölçüyor.
Üst sınırdan uygulanan hız cezası 9 bin 268 liraya kadar çıkarken, sistemin temel amacı hız kaynaklı kazaların önüne geçilmesi. Operatör gerektirmeden çalışan mobil radar, kara yolunda seyreden araçların hız ve plaka bilgilerini otomatik okuyarak EGM PolNet ağına iletiyor. Hız ihlali sorgularının ardından tespit edilen veriler, trafik ekiplerine anlık aktarılıyor ve kural ihlali yapan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor.
Yapay zeka ile güçlendirilen radar cihazı, araçların marka ve modelinden rengine kadar birçok bilgiyi tespit edebiliyor. Sistemin aktif edilmesinden önce şerit sayısı belirleniyor ve her araç için hız ölçümü ayrı ayrı yapılıyor.
Tüm hava koşullarında, gündüz ve gece güvenli şekilde hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar başta olmak üzere tüm kara yollarında kullanılabiliyor. Ön plakası bulunmadığı için geçmişte hız ihlali tespit edilemeyen motosikletler de artık trafiğin akış yönüne ters çevrilen radar sayesinde hız aşımı yaptıkları anda kaydedilebilecek.