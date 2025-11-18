Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Cezanın nereden geldiğini anlayamayacaksınız!

Tüm hava koşullarında, gündüz ve gece güvenli şekilde hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar başta olmak üzere tüm kara yollarında kullanılabiliyor. Ön plakası bulunmadığı için geçmişte hız ihlali tespit edilemeyen motosikletler de artık trafiğin akış yönüne ters çevrilen radar sayesinde hız aşımı yaptıkları anda kaydedilebilecek.