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Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kendi tarihinde bir ilke imza atarak bir SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı

Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı - Resim: 1

Ferrari, ilk yıllarından beri 2+2 otomobil (yani iki ön ve iki küçük arka koltuklu) stratejisini benimsemişti. Ancak İtalyan devi tüm ezberleri bozarak ilk SUV modeli olan Ferrari Purosangue'yi tanıttı.

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Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı - Resim: 2

Ferrari'nin verdiği bilgilere göre Purosangue, geriye doğru açılan arka kapılara sahip. Bu kapılar, 79 derece açıyla açılıyor.

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Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı - Resim: 3

7.6.5 litrelik V12 motorla gelen Purosangue, 0'dan 100 km/s'ye 3,3 saniyede ve 0'dan 200'e 10,6 saniyede çıkabiliyor. V12 motoru 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen araç 700 bg üstü güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

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Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı - Resim: 4

Kanadalı üretici Multimatic'in True Active Spool Valve (TASV) teknolojisinin kullanıldığı bir aktif süspansiyon sistemi de Purosangue'de yer alıyor. Purosangue'nin bagaj hacmi ise 473 litre olarak açıklandı.

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