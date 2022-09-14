Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı
İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, kendi tarihinde bir ilke imza atarak bir SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı
Ferrari, ilk yıllarından beri 2+2 otomobil (yani iki ön ve iki küçük arka koltuklu) stratejisini benimsemişti. Ancak İtalyan devi tüm ezberleri bozarak ilk SUV modeli olan Ferrari Purosangue'yi tanıttı.
Ferrari'nin verdiği bilgilere göre Purosangue, geriye doğru açılan arka kapılara sahip. Bu kapılar, 79 derece açıyla açılıyor.
7.6.5 litrelik V12 motorla gelen Purosangue, 0'dan 100 km/s'ye 3,3 saniyede ve 0'dan 200'e 10,6 saniyede çıkabiliyor. V12 motoru 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen araç 700 bg üstü güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.
Kanadalı üretici Multimatic'in True Active Spool Valve (TASV) teknolojisinin kullanıldığı bir aktif süspansiyon sistemi de Purosangue'de yer alıyor. Purosangue'nin bagaj hacmi ise 473 litre olarak açıklandı.