Türk mühendisten otomotiv sektöründe çığır açacak icat
Bir Türk mühendis tarafından geliştirilen akıllı debriyaj sistemi, "motoru durdurma derdini" ortadan kaldırdı.
Bir Makine Mühendisi tarafından geliştirilen ve manuel araçlarda debriyajı ortadan kaldıran “Akıllı Debriyaj” sistemi özellikle kadınlardan ve yeni ehliyet sahibi olan sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Her türlü araca uyumlu olan sistem sayesinde bayanların korkulu rüyası olan araç stop ettirme derdi de tarih oldu.
Ankara’da oto tamircisinde çalışan Makine Mühendisi Murat Ünal, “Akıllı Debriyaj” ismini verdiği bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde acemi sürücülerin korkulu rüyası olan debriyaj ortadan kalkıyor.
Rampa yukarı otomatik kalkış desteği sağlayan sistem sayesinde aracı stop ettirme dönemi de son buldu. Araca yerleştirilen açma kapama tuşu sayesinde de 2 dakika da tekrar sistemi devre dışı bırakıp manuel moda alınabiliyor. Tokatta oto tamiri üzerine 30 yıldır çıraklık, kalfalık ve ustalık yapan Erkan Güney, geliştirilen “Akıllı Debriyaj” sistemini ilde uygulayan tek merkez. Randevu sistemiyle müşterilerine hizmet veren Erkan usta, 3 günlük çalışmanın ardından aracı müşterilerine teslim ediyor.
“Akıllı Debriyaj” sistemi hakkında bilgiler veren oto tamircisi Erkan Güney; “Manuel araçlarda uyguladığımız bir sistem. Debriyajı kullanmaktan sizi alıkoyuyor. Yani bir şekilde debriyajı iptal ediyoruz. Aracınız tiptronic vites gibi oluyor. Duruşu, kalkışı tam otomatik gibi ancak vites değiştirme sizde oluyor. Birinci vitesten başlayarak vitesleri siz değiştiriyorsunuz. Fakat hangi viteste olursa olsun frene bastığınızda stop etmeden durma özelliğine sahiptir. Kalkarken de tekrar birinci vitese takıp o şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Çok dik olmamak şartıyla herhangi bir rampada yokuş kalkış desteği gibi bir desteği de oluyor. Freni bıraktığınızda tıpkı otomatik vites gibi aracın kendi kendine hareket etmesini sağlıyor ki bu da özellikle bayanlarda çok iyi bir kolaylık sağlıyor” dedi.