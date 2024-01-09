Türk mühendisten otomotiv sektöründe çığır açacak icat

“Akıllı Debriyaj” sistemi hakkında bilgiler veren oto tamircisi Erkan Güney; “Manuel araçlarda uyguladığımız bir sistem. Debriyajı kullanmaktan sizi alıkoyuyor. Yani bir şekilde debriyajı iptal ediyoruz. Aracınız tiptronic vites gibi oluyor. Duruşu, kalkışı tam otomatik gibi ancak vites değiştirme sizde oluyor. Birinci vitesten başlayarak vitesleri siz değiştiriyorsunuz. Fakat hangi viteste olursa olsun frene bastığınızda stop etmeden durma özelliğine sahiptir. Kalkarken de tekrar birinci vitese takıp o şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Çok dik olmamak şartıyla herhangi bir rampada yokuş kalkış desteği gibi bir desteği de oluyor. Freni bıraktığınızda tıpkı otomatik vites gibi aracın kendi kendine hareket etmesini sağlıyor ki bu da özellikle bayanlarda çok iyi bir kolaylık sağlıyor” dedi.