Türkiye otomobil tercihini yaptı: İşte en çok satan SUV modelleri ve fiyatları
Türkiye'de en çok tercih edilen araç tipi SUV oldu. 2023 yılında 1 milyon 232 bin 635 adet araç satılırken, 493 bin 957 adet SUV araç satışı gerçekleştirildi. SUV otomobiller, tüm satışlarda yüzde 51.1 pay aldı. Peki Türkiye'de en çok satan SUV modeller hangileri? İşte en çok satan SUV araçlar ve güncel fiyatları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılında satışlar tüm zamanların rekorunu kırarak 1.232.635 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye'de en çok tercih edilen araç tipi ise SUV otomobiller oldu. Açılımı ''Sport Utility Vehicle'' yani ''Spor Amaçlı Arazi Aracı'' olan SUV otomobiller, 493.957 adet satış rakamıyla yüzde 51.1 paya sahip.
Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? 2023 yılında SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli ve fiyatları...
20 - CITROEN C5 AIRCROSS
Citroen C5 Aircross 8 bin 434 adet satıldı.
Citroen C5 Aircross, bugün itibariyle 1 milyon 760 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 8 bin 654 adetlik satış gerçekleştirdi.
Volkswagen Tiguan fiyatları 1 milyon 963 bin TL'den başlıyor.