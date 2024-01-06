Türkiye otomobil tercihini yaptı: İşte en çok satan SUV modelleri ve fiyatları

Türkiye'de en çok tercih edilen araç tipi ise SUV otomobiller oldu. Açılımı ''Sport Utility Vehicle'' yani ''Spor Amaçlı Arazi Aracı'' olan SUV otomobiller, 493.957 adet satış rakamıyla yüzde 51.1 paya sahip.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? 2023 yılında SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli ve fiyatları...