Türkiye'de 2021'in en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558.145 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434.800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123.345 adede ulaştı.

İşte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

