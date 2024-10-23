Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor

Otomobil ustası Hasan Torun, “Otomobil sektöründe yeni güncel duruma bakıldığında piyasası büyümekte fakat ara eleman veya sektöre girecek çalışanlardan öğrencilerde bir sıkıntı yaşanmakta. Aileler, otomobil sektörüne çocuklarını ağır iş dolayısıyla vermiyor. Otomobil gerçekten ücretlendirme olarak iyi bir pozisyona geliyor. Şu anda iyi bir kalfa 30-35 bin lira civarında alıyor. Bu sektörde bu işleri daha iyi yapılabildiğinde maaşlar 45-50 bin TL'ye gelebiliyor.” ifadelerini kullandı.