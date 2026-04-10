Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor
Türkiye otomobil pazarında uzun yıllardır geniş kitlelere hitap eden C segment sedan modeller bir bir piyasadan siliniyor. Fiat Egea’nın Haziran 2026’da, Renault Megane’ın ise 2027’de üretimine son verilecek. Uygun fiyatlı sedan araçların üretimden çekilmesiyle birlikte Türkiye otomobil pazarında alternatifler sınırlı hale gelecek.
Piyasanın lideri SUV araçlar oldu
NTV'de yer alan habere göre, sedan modellerin azalmasıyla birlikte tüketici tercihlerinde radikal bir değişim yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; SUV otomobiller, %62,8 pay ve 132 bin 380 adetlik satışla pazarın açık ara lideri konumuna geldi. Sedan araçlar %20,5 pay ile ikinci sırada kalırken, hatchback modeller %16,4 pay ile üçüncü sırada yer aldı.
Sedan otomobil fiyatlarında son durum
En çok satan modellerden Fiat Egea Sedan, güncel listede 1 milyon 429 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Donanım seviyesine göre fiyatlar 1 milyon 789 bin 900 TL’ye kadar yükseliyor. Egea'larda kullanılan efsanevi 1.3 Multijet motorların üretilmemesi nedeniyle sadece 1.6 dizel seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Renault Megane ise 1 milyon 766 bin liradan başlayıp 2 milyon 671 bin liraya kadar olan fiyatlardan alıcı buluyor.