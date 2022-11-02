Türkiye'de de çok seviliyordu ama Ford artık o aracı üretmeyecek
Ford'un ilk kez 1976 yılında yollara çıkardığı ve Türkiye'de de çok sevilen popüler küçük hatchback modeli Fiesta 42 yılın ardından yollara tamamen veda etmeye hazırlanıyor.
Ford, küçük hatchback segmentindeki modeli Fiesta'nın üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Marka, Köln'deki fabrikasındaki Fiesta üretiminin gelecek yaz, yani planlanandan bir yıl önce durdurulacağını açıkladı.
Fiesta'nın Köln fabrikasındaki yerini ise VW Group imzalı MEB platformunda hazırlanacak olan tamamen elektrikli yeni Ford crossover'ı alacak.
Ford Puma gibi crossover modellerin yükselişi, geçmişte Ford'un en popüler modellerinden biri olan Fiesta'nın kan kaybetmesine neden oldu. Dataforce'un rakamlarına göre, Avrupa'daki Fiesta satışları geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 72.302 adet olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 39.395 adet oldu.
Markanın crossover modeli Puma ise Ağustos ayına kadar 91.604 adet satarak Fiesta'yı oldukça geride bıraktı.