Türkiye'de de çok seviliyordu ama Ford artık o aracı üretmeyecek

Ford Puma gibi crossover modellerin yükselişi, geçmişte Ford'un en popüler modellerinden biri olan Fiesta'nın kan kaybetmesine neden oldu. Dataforce'un rakamlarına göre, Avrupa'daki Fiesta satışları geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 72.302 adet olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 39.395 adet oldu.