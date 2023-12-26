Türkiye'de de satılan elektrikli otomobil Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi
Otomobil severler tarafından "Tesla katili" olarak adlandırılan ve kısa bir süre önce Türkiye'de satışa çıkan Çin'in dev elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Dolphin modeli Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi.
BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın satın alınabilecek en iyi otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.
1 / 21
AA'nın haberine göre, BYD Dolphin, Autobest’in 2024 yılında Avrupa’nın en iyi otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) ödülünü kazanan tam elektrikli bir C segmenti hatchback modelidir.
2 / 21
Bu ödül, 31 Avrupa ülkesinden 31 gazeteciden oluşan Autobest jürisi tarafından verilmektedir.
3 / 21
Jüri, Dolphin’in performansını, kalitesini, konforunu ve teknolojisini değerlendirmek için Avusturya’daki Teesdorf Pisti’nde kapsamlı testler yaptı.
4 / 21