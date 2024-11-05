Türkiye'de Ekim ayının en çok satan otomobilleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Ekim 2024 verilerini açıkladı. ODMD'nin verilerine göre Türkiye'de Ekim ayının sıfır km otomobil piyasasında en çok satan otomobilleri belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2024'te sıfır otomobil satışlarını paylaştı. EBS Danışmanlığın bu verileri kullanarak hazırladığı listede Ekim 2024'ün en çok satan 10 otomobil modeli de belli oldu.
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Ekim aynın en çok satan otomobili Renault Clio hatchback olurken Togg ilk 3'e girmeyi başardı.
İşte en çok satılan otomobil modelleri ve satış adetleri:
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10. Nissan Qashqai - 1 bin 551 adet
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9. Dacia Sandero Stepway - 1 bin 822 adet
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