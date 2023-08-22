Türkiye'de en çok satan sıfır otomobiller ve güncel fiyatları
Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının en çok tercih edilen modellerini ve fiyatlarını sizin için derledik.
Sıfır otomobil fiyatları, döviz kurundaki yükselişle birlikte artmaya devam ediyor. Otomobil almayı düşünenler güncel sıfır araç fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'de satış rakamları en yüksek olan Renault, Ford, Peugeot, Volkswagen, Opel, Citroen, Hyundai, Dacıa, Toyota, Skoda'nın en çok tercih edilen modellerinin fiyatlarını derledik.
İşte Türkiye'de en çok satan sıfır otomobiller ve fiyatları...
RENAULT
Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının başında gelen Renault'un en çok tercih edilen modeli Clio.
CLIO - Joy 1.0 SCe 65 bg - 826.900 TL
CLIO - Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 921.900 TL
FORD
Ford'un en çok satan modeli ise Focus oldu.
FOCUS – Trend X – Sedan - 1.5L Ti-VCT 123PS - 1.244.300 TL
PEUGEOT
Peugeot ise ülkemizde 3008 modeliyle öne çıkıyor.
3008 - 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 1.746.000 TL