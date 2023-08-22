Türkiye'de en çok satan sıfır otomobiller ve güncel fiyatları

Sıfır otomobil fiyatları, döviz kurundaki yükselişle birlikte artmaya devam ediyor. Otomobil almayı düşünenler güncel sıfır araç fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'de satış rakamları en yüksek olan Renault, Ford, Peugeot, Volkswagen, Opel, Citroen, Hyundai, Dacıa, Toyota, Skoda'nın en çok tercih edilen modellerinin fiyatlarını derledik.



İşte Türkiye'de en çok satan sıfır otomobiller ve fiyatları...