Türkiye'de hastası çoktu... Bir devrin sonu! Honda Civic satışları durduruldu
Türkiye'de en çok sevilen otomobil modellerinden Honda Civic, değişen gümrük vergileri ve sertleşen rekabet koşulları nedeniyle satıştan kaldırıldı.
Kaynak: NTV
Uzun yıllardır satışta olan ve fanları bulunan Honda'nın Civic modeli, Türkiye pazarına veda etti.
2025 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarına yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen ek yükümlülükler getirilmişti.
NTV'nin haberine göre, bu ek maliyetler, ithal modellerin fiyat rekabetçiliğini doğrudan etkiledi. Distribütör düzeyinde yapılan kâr marjı fedakarlıkları bir noktaya kadar sürdürülebilse de, Honda Türkiye Civic modelini resmi fiyat listesinden çıkardı.
11 AYDA 14 BİN 688 ARAÇ SATTI
Honda 2025 yılının 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.
