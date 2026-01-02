Türkiye'de hastası çoktu... Bir devrin sonu! Honda Civic satışları durduruldu

NTV'nin haberine göre, bu ek maliyetler, ithal modellerin fiyat rekabetçiliğini doğrudan etkiledi. Distribütör düzeyinde yapılan kâr marjı fedakarlıkları bir noktaya kadar sürdürülebilse de, Honda Türkiye Civic modelini resmi fiyat listesinden çıkardı.