Türkiye'de otomobil piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok satan markalar

Türkiye'de 2025 Ocak-Mayıs döneminde 200 binden fazla otomobil satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, 2025 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki marka rakiplerine büyük fark attı. İşte en çok satan otomobiller...