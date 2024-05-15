Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye'deki elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün biraz daha artarken Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de satılan 1,6 milyon TL bandı altındaki en ucuz 10 elektrikli otomobil de belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre nisan ayında ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Nisanda otomobil satışları 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak açıklandı.
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Ocak-nisan döneminde ise satılan otomobillerin yüzde 65,4’ünü benzinli, yüzde 14,9’unu hibrit, yüzde 11,1’i dizel, yüzde 7,8’i elektrikli, yüzde 0,8’i ise oto gazlı araçlardan oluştu.
Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de satılan 1,6 milyon TL bandı altındaki en ucuz 10 elektrikli otomobil de şöyle listelendi:
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Citroen e-C4X
1,570,000
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Citroen e-C4
1,555,000
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