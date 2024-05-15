Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre nisan ayında ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Nisanda otomobil satışları 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak açıklandı.