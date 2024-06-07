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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobilleri sizin için derledik...

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı - Resim: 1

Türkiye'de elektrikli otomobiller ilgi görmeye devam ediyor. Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? İşte model model en uygun elektrikli arabaların özellikleri ve fiyatları...

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı - Resim: 2

Dacia Spring

Fiyat: 885.000 TL

Tür: Elektrikli mini SUV
Batarya Kapasitesi: 27.4 kWh
Menzil: Yaklaşık 230 km (WLTP)
Güç: 44 hp (33 kW)
Şarj Süresi: Hızlı şarj ile %80 doluluk yaklaşık 1 saat

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı - Resim: 3

Yudo 3

Fiyat: 990.000 TL

Tür: Elektrikli kompakt SUV
Batarya Kapasitesi: Yaklaşık 50 kWh
Menzil: Yaklaşık 300 km (NEDC)
Güç: 107 hp (80 kW)
Şarj Süresi: Değişken, hızlı şarj mevcut

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı - Resim: 4

Leapmotor T03

Fiyat: 999.000 TL

Tür: Elektrikli hatchback
Batarya Kapasitesi: 36.5 kWh
Menzil: Yaklaşık 300 km (NEDC)
Güç: 75 hp (55 kW)
Şarj Süresi: Hızlı şarj ile %80 doluluk yaklaşık 1 saat

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