Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobilleri sizin için derledik...
Türkiye'de elektrikli otomobiller ilgi görmeye devam ediyor. Peki Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? İşte model model en uygun elektrikli arabaların özellikleri ve fiyatları...
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Dacia Spring
Fiyat: 885.000 TL
Tür: Elektrikli mini SUV
Batarya Kapasitesi: 27.4 kWh
Menzil: Yaklaşık 230 km (WLTP)
Güç: 44 hp (33 kW)
Şarj Süresi: Hızlı şarj ile %80 doluluk yaklaşık 1 saat
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Yudo 3
Fiyat: 990.000 TL
Tür: Elektrikli kompakt SUV
Batarya Kapasitesi: Yaklaşık 50 kWh
Menzil: Yaklaşık 300 km (NEDC)
Güç: 107 hp (80 kW)
Şarj Süresi: Değişken, hızlı şarj mevcut
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Leapmotor T03
Fiyat: 999.000 TL
Tür: Elektrikli hatchback
Batarya Kapasitesi: 36.5 kWh
Menzil: Yaklaşık 300 km (NEDC)
Güç: 75 hp (55 kW)
Şarj Süresi: Hızlı şarj ile %80 doluluk yaklaşık 1 saat
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