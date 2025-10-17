Türkiye'de satılan en ucuz ''otomatik'' arabalar belli oldu
Türkiye'de kullanım kolaylığı nedeniyle otomatik vitesli araçlara ilgi artıyor. Otamatik vitesli modellerin satış payı pazarın büyük bölümünü oluşturuyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller...
Kaynak: NTV
Türkiye otomobil pazarında eylül ayında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında gerilerken, sürücüler arasında otomatik vitesli araçlara olan ilgi artıyor.
1 / 30
Sektör temsilcilerine göre, otomatik vitesin sunduğu kullanım kolaylığı ve konfor, özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik koşulları nedeniyle tercihleri doğrudan etkiliyor.
2 / 30
Fiyatlar ise her geçen gün artıyor. Güncel listelere göre en ucuz otomatik vitesli otomobil 1 milyon 198 bin liradan satışa sunuluyor.
İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomotik vitesli otomobiller...
3 / 30
Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Diesel 130hp DCT
3 milyon 137 bin 959 lira
4 / 30