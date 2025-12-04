Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller listesi güncellendi: 1 milyon TL barajı aşıldı!
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları devam ederken Aralık ayı itibariyle 1 milyon TL'nin altında satılan sıfır araba kalmadı. İşte Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır otomobiller ve fiyatları...
Kaynak: NTV
Yıl sonuna yaklaşılırken sıfır otomobil pazarında hareketlilik hız kazandı. Otomotiv markalarının Aralık ayına özel faizsiz ve düşük faizli kampanyaları devam ederken, bu kampanyaların 2026 Ocak ayında da kısmen süreceği belirtiliyor.
1 / 31
NTV'nin haberine göre, ithal markaların 2026 model araçlarının Şubat ayına kadar Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. Markalar stok yönetimini düzenlerken tüketiciler de kampanyalı fiyatlardan yararlanmak için bayilere yönelmiş durumda.
2 / 31
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium
1 milyon 784 bin 800 lira
3 / 31
Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale
2 milyon 273 bin 468 lira
4 / 31