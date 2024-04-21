Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Bu modeller 1 milyon TL'nin altında

Türkiye'de döviz kuru ve yüksek vergiler nedeniyle otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Fiyat artışına rağmen otomobil satışlarındaki artışın hızı kesilmedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 adet oldu.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobil modelleri hangileri? İşte Nisan ayı itibariyle liste fiyatı 1 milyon TL altında olan en ucuz sıfır araçlar...