Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Bu modeller 500 bin TL'nin altında
Otomobil fiyatları cep yakmaya devam ediyor. 500 bin TL'nin altında sadece birkaç model kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Özellikle son dönemlerde sıfır ve ikinci el arabaların fiyatları günden güne değişiklik gösterebiliyor.
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Peki Türkiye'de 500 bin TL altına alınacak araba modelleri hangileri? İşte 2022 güncel fiyatları ile 500 bin TL altındaki araçlar...
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Citroen Ami - 219.000 TL
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Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri Manuel Feel - 474.000 TL
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