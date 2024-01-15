Türkiye’de satışa çıkacak yüzde 100 elektrikli Cupra Born tanıtıldı
SEAT'ın bir süredir ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, 2024 yılı içerisinde Türkiye'de de satışa sunulacak olan yüzde 100 elektrikli yeni modeli Cupra Born'u tanıttı.
Seat’ın bir süredir farklı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra hem sıradışı tasarımlı hem performans odaklı hem de yenilikçi modellerine bir yenisini daha ekledi…
Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri olan ve 2022 yılında Türkiye’de en hızlı büyüyen marka ödülünü alan CUPRA, Born modeliyle yüzde 100 elektrikli Cupra çağını başlatıyor.
Keskin hatları ve üstün aerodinamik özellikleri ile sportifliğini gözler önüne seren çarpıcı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Cupra Born geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Electric Impulse etkinliğinde de tanıtılmıştı.
Baştan sona yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkan Cupra Born, 18 ve 20 inç’lik jant opsiyonları, arka kısmında boydan boya uzanan infinity LED stop lambaları ile dikkat çekiyor.