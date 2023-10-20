Türkiye'de satışa hazırlanan yüzde 100 elektrikli mini SUV ortaya çıktı

Changan Lumin, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 1980 mm dingil aralığına sahip iki kapılı ve dört koltuklu mini bir otomobil. Aracın içinde ise üç kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran bulunuyor. Bunların dışında geri görüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve bluetoth bağlantısı gibi özelliklere sahip.