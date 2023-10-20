Türkiye'de satışa hazırlanan yüzde 100 elektrikli mini SUV ortaya çıktı
Kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkması beklenen 301 km menzilli Çinli Changan'ın minik elektrikli otomobili Lumin tanıtıldı.
Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Changan mini aracı Lumin'in 301 km menzil sunan yeni versiyonu duyurdu. Yeni otomobilin fiyatı 8500 dolardan başlayacak.
Donanım Haber'den alınan bilgilere göre; Bunun yanında Changan hızlı şarjı destekleyen Lumin'i satın alanlara opsiyonel olarak 250 dolara 3.5 kW'lık şarj cihazı da sağlayacak. 30 metreye kadar inşaat ve montaj da fiyata dahil olacak.
Yeni modelin konfigürasyonu eskisiyle benzer olacak. En önemli yenilik aracın pilini %30'dan %80'e 35 dakikada ulaştıran DC hızlı şarj olacak. Şarjı zamana göre planlayabilme özelliği de mevcut durumda.
Changan Lumin, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 1980 mm dingil aralığına sahip iki kapılı ve dört koltuklu mini bir otomobil. Aracın içinde ise üç kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran bulunuyor. Bunların dışında geri görüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve bluetoth bağlantısı gibi özelliklere sahip.