Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı

2026 yılı otomotiv dünyası için hareketli başladı. Yılın ilk iki ayında toplam pazar yüzde 2,52 artışla 163 bin 401 adede ulaşsa da, Şubat ayında otomobil satışlarında yaşanan yüzde 8,21’lik düşüş "pazar doygunluğa mı ulaşıyor?" sorusunu akıllara getirdi.