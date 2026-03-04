Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı
2026 yılının ilk iki ayına ait otomotiv pazarı verileri, sektördeki dengelerin hızla değiştiğini ve markalar arası rekabetin kızıştığını gösteriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, pazar genelinde bir büyüme olsa da Şubat ayındaki daralma ve marka bazlı performans farklılıkları dikkat çekiyor. Ayrıca ODMD verilerine göre Şubat ayının en çok satan otomobilleri de belli oldu.
2026 yılı otomotiv dünyası için hareketli başladı. Yılın ilk iki ayında toplam pazar yüzde 2,52 artışla 163 bin 401 adede ulaşsa da, Şubat ayında otomobil satışlarında yaşanan yüzde 8,21’lik düşüş "pazar doygunluğa mı ulaşıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 24’lük dev büyümesiyle otomobildeki kaybı telafi etti.
Şubat ayı özelinde Renault 12 bin adete yaklaşan satışıyla pazar liderliğini korurken, Peugeot sürpriz bir çıkışla ikinci sıraya yerleşti.
Ancak yılın ilk iki ayı toplamında tablo; Renault, Toyota ve Volkswagen şeklinde oluştu.
