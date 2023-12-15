Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...