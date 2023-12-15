  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı

Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı

Türkiye'de otomotiv pazarı ilk kez 1 milyon barajını aşarken, en çok tercih edilen modellerden biri de SUV otomobiller oldu. İşte Türkiye'de en çok satan SUV'lar...

Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı - Resim: 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet oldu.

1 / 22
Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı - Resim: 2

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip.

SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. 

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

2 / 22
Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı - Resim: 3

20 - TOYOTA COROLLA CROSS
Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.

3 / 22
Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı - Resim: 4

19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.

4 / 22