Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı
Türkiye'de otomotiv pazarı ilk kez 1 milyon barajını aşarken, en çok tercih edilen modellerden biri de SUV otomobiller oldu. İşte Türkiye'de en çok satan SUV'lar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet oldu.
Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip.
SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
20 - TOYOTA COROLLA CROSS
Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.
19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.