Türkiye'de üretilecek Hyundai IONIQ 3 yüzünü gösterdi

Araç, 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip. 2.722 mm’lik dingil mesafesi ise bu kompakt modelin iç mekân hacmi açısından iddialı olabileceğine işaret ediyor. Kabin tasarımında ise yumuşak sarı ve gri tonlarıyla sade, sezgisel ve dingin bir atmosfer hedeflenmiş. Ayrıca, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik BYOL (Bring Your Own Lifestyle) yaklaşımı sayesinde, farklı yaşam tarzlarına uyum sağlayabilen modüler çözümler sunuluyor.