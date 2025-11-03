Türkiye'de üretilecek Hyundai IONIQ 3 yüzünü gösterdi
Hyundai, IAA Mobility 2025’te Türkiye'de üreteceği kompakt elektrikli konsepti aracı Concept THREE’yi tanıttı..
Hyundai, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında IONIQ alt markası altında geliştirdiği ilk kompakt elektrikli araç konsepti olan Concept THREE’yi tanıttı. Marka, bu yeni konsept ile sadece ürün gamını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki tasarım ve elektrifikasyon vizyonuna dair ipuçları da veriyor.
Seri üretim versiyonunda muhtemelen IONIQ 3 adını alacak olan bu araç ülkemizde üretilecek. Concept THREE, Hyundai'nin “Art of Steel” adını verdiği yeni tasarım yaklaşımını temsil ediyor. Bu dil, çeliğin sağlamlığı ve esnekliğinden esinlenerek heykelsi formlar yaratmayı amaçlıyor.
Dış tasarımda sade yüzeyler ve aerodinamik çözümler göze çarparken, özellikle yumuşatılmış gövde hatları ve “Aero Hatch” adı verilen arka bölüm dikkat çekiyor. Ön ve arka far gruplarında kullanılan parametrik piksel aydınlatmalar, tasarıma ritmik ve dinamik bir etki kazandırıyor.
Araç, 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip. 2.722 mm’lik dingil mesafesi ise bu kompakt modelin iç mekân hacmi açısından iddialı olabileceğine işaret ediyor. Kabin tasarımında ise yumuşak sarı ve gri tonlarıyla sade, sezgisel ve dingin bir atmosfer hedeflenmiş. Ayrıca, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik BYOL (Bring Your Own Lifestyle) yaklaşımı sayesinde, farklı yaşam tarzlarına uyum sağlayabilen modüler çözümler sunuluyor.